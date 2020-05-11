Відповідне опубліковано на Youtube-каналі ABC.

Кеті Перрі взяла участь у благодійному проєкті Family Singalong: Volume II. В рамках цього проєкту знаменитості виконують улюблені пісні з мультфільмів від Disney, щоб зібрати кошти для тих, хто опинився у важкій ситуації через пандемію COVID-19.

Співачка вибрала для виконання колискову “Baby Mine”, яка звучала в мультфільмі “Дамбо” (1941 р). У ролику Перрі постала в образі слонихи, а її щеня Наггетс — в образі слоненяти. Ось що з цього вийшло: