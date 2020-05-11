Відповідне опубліковано на Youtube-каналі ABC.
Кеті Перрі взяла участь у благодійному проєкті Family Singalong: Volume II. В рамках цього проєкту знаменитості виконують улюблені пісні з мультфільмів від Disney, щоб зібрати кошти для тих, хто опинився у важкій ситуації через пандемію COVID-19.
Співачка вибрала для виконання колискову “Baby Mine”, яка звучала в мультфільмі “Дамбо” (1941 р). У ролику Перрі постала в образі слонихи, а її щеня Наггетс — в образі слоненяти. Ось що з цього вийшло:
Також Перрі опублікувала фото зі зйомок ролика. Вона порівняла кадри з мультфільму з власними фото і зазначила: “Не бачу ніякої різниці”.
- Як відомо, Кеті Перрі входять до складу журі музичного шоу American Idol, яке транслюються на телеканалі ABC. Під час карантину зйомки за участю Перрі проходять не в студії, а вдома у співачки. Це дозволяє їй експериментувати з образами. Так на одному з тижнів Перрі з’явилася в величезному костюмі дезинфікуючого засобу для рук.
- Минулого тижня — приміряла вбрання у вигляді рулону туалетного паперу, на якому можна розгледіти логотип шоу.