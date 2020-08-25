Сьогодні, 25 серпня, відома німецька супермодель Клаудія Шиффер святкує свій 50-й день народження. Зірка показала, як відзначає свято.

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Іменинниця опублікувала у своєму Instagram декілька фото та відео зі свята. Вони зроблені вдома у зірки й на них немає ані гостей, ані близьких Шиффер.

Відома модель святкує ювілей у синій сукні від модного будинку Balmain, яку їй подарував його художній керівник Олів’є Рустен.

Примітно, що у такій же сукні, але темно-зеленого кольору, Шиффер постала навесні 2016 року у спільній з Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд фотосесії для Balmain.

Також Клаудія показала подарунки від інших відомих брендів. Зокрема, Dolce&Gabbana подарували зірці фірмовий клатч.

Що відомо про Клаудію Шиффер?

Клаудія Шиффер народилася у німецькому Райнберзі в заможній родині юриста Хайнца та домогосподарки Гудрун Шиффер. Шиффери мешкали у передмісті Дюссельдорфа.

У школі Клаудія захоплювалася точними науками — хімією, математикою та фізикою. В інтерв’ю Шиффер, згадуючи свої шкільні роки, описує себе як сором’язливу та незграбну дівчинку, з якою не хотіли спілкуватися однолітки.

У 1985 році майбутня модель виграла міську олімпіаду з фізики та отримала право на вступ без іспитів до Мюнхенського університету. Паралельно із навчанням Шиффер працювала у фірмі батька.

Модельна кар’єра Клаудії почалася у 1987 році. Тоді 17-річна Шиффер познайомилася з директором модельного агентства Metropolitan Models Мішелем Леватоном в одному з нічних клубів Дюссельдорфа.

Леватон переконав батьків Клаудії відпустити її до Парижа задля того, аби вона могла спробувати себе у модельному бізнесі.

Того ж року Клаудія переїхала до Парижа. У 1988 році вперше з’явилася на обкладинці журналу: це був французький Elle.

Незабаром Шиффер отримала контракт на показ моделей від Chanel, з яким почала працювати з показу осінь-зима 1990 року.

За короткий період часу Шиффер досягла рівня таких легенд модельної сцени, як Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл та Хелена Крістенсен.

Наразі Шиффер є рекордсменкою серед моделей за кількістю фотографій на обкладинках журналів, що зафіксовано “Книгою рекордів Гіннесса”.

Вона з’явилася на обкладинках журналів понад тисячу разів. Серед них Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue.

У 1990-х Шиффер співпрацювала із брендом Guess, французьким косметичним брендом L’Oreal, автомобільною компанією Citroën, ювелірним домом Damas, косметичною компанією Revlon та багатьма іншими відомими брендами.

У кращі роки своєї кар’єри Шиффер отримувала звання найбільш високооплачуваної моделі світу: її статки сягали $з0 тисяч на день. У 2000 році Forbes оцінив її заробіток у $9 млн, загальні статки у 2002 — у майже $50 млн.