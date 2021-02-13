Американська актриса, володарка чотирьох премій "Золотий глобус" і трьох "Еммі" Клер Дейнс замінить Кіру Найтлі в новому драматичному серіалі стрімінгового сервісу Apple TV + "Змій з Ессексу".

Про це повідомляє Variety.

Історична драма буде знята за мотивами роману “Змій з Ессексу” британської письменниці Сари Перрі. Прем’єра шоу відбудеться на стрімінговій платформі Apple TV +.

Дейнс зіграє британку, на ім’я Кора, що недавно овдовіла, і звільнившись від жорстокого шлюбу, вона переїжджає з вікторіанського Лондона в невелике село Олдвінтер в Ессексі. Там вона дізнається місцеву легенду про міфічну істоту, відому як Змій з Ессексу.

Режисером шоу стане Кліо Бернар, а головним сценаристом буде Анна Саймон. Вони ж разом з Джеймі Лоуренсон, Хаканом Косеттою, Патріком Уолтерсом, Єном Каннінгемом і Емілем Шерманом виступлять виконавчими продюсерами.

Коли почнеться фільмування серіалу поки невідомо.