Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.

“Дім Givenchy і Клер Уайт Келлер оголошують про закінчення співпраці. Givenchy хоче сердечно подякувати Клер Уайт Келлер за її творче лідерство та внесок в останню на даний момент главу нашої історії”, – йдеться в повідомленні.

Сама дизайнерка також підтвердила цю інформацію і зворушливо попрощалася з колегами.

“Я висловлюю щиру подяку всім непомітним героям та героїням за лаштунками за їх внесок, а також кожному члену міжнародної команди, партнерам і постачальникам. Без всіх вас я не змогла б втілити в життя своє бачення Givenchy таким прекрасним чином. Тепер я з нетерпінням чекаю початку наступного епізоду свого життя. Любов і творчість залишаються головними в тому, що я роблю і ким я є, так само, як і щира віра в доброту, сміливість та вірність своєму мистецтву. До скорої зустрічі, а зараз головне – залишатися в безпеці”, – зазначила вона.

Хто стане новим креативним директором бренду поки невідомо.

Клер Уейт Келлер почала керувати модним будинком 2 травня 2017 року. Вона стала першою жінкою в Givenchy на цій посаді і другою жінкою-дизайнеркою, призначеною на провідну роль креативного директора модного будинку в холдингу LVMH. Крім створення колекцій від-кутюр і прет-а-порте, Келлер також була відповідальна за лінії чоловічого одягу та аксесуарів.

Варто зазначити, що 19 травня 2018 року Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі в сукні від Givenchy, створеному Келлер. На виготовлення п’ятиметрової фати з шовкової органзи, розшитої квітковим візерунком, що представляє всі 53 країни Співдружності націй, знадобилося кілька сотень годин ручної праці.