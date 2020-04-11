Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.
“Дім Givenchy і Клер Уайт Келлер оголошують про закінчення співпраці. Givenchy хоче сердечно подякувати Клер Уайт Келлер за її творче лідерство та внесок в останню на даний момент главу нашої історії”, – йдеться в повідомленні.
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The House of Givenchy and Clare Waight Keller announce the end of their collaboration. Givenchy wants to warmly thank Clare Waight Keller for her creative leadership, in contribution to our latest chapter 🖤 Sidney Toledano, Chairman and CEO of LVMH Fashion Group, states: “I want to warmly thank Clare Waight Keller for her contribution to Givenchy’s latest chapter. Under her creative leadership, and in great collaboration with its ateliers and teams, the Maison reconnected with the founding values of Hubert de Givenchy and his innate sense of elegance. I wish Clare all the best in her future endeavors.”
Сама дизайнерка також підтвердила цю інформацію і зворушливо попрощалася з колегами.
“Я висловлюю щиру подяку всім непомітним героям та героїням за лаштунками за їх внесок, а також кожному члену міжнародної команди, партнерам і постачальникам. Без всіх вас я не змогла б втілити в життя своє бачення Givenchy таким прекрасним чином. Тепер я з нетерпінням чекаю початку наступного епізоду свого життя. Любов і творчість залишаються головними в тому, що я роблю і ким я є, так само, як і щира віра в доброту, сміливість та вірність своєму мистецтву. До скорої зустрічі, а зараз головне – залишатися в безпеці”, – зазначила вона.
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From the heart ♥️ After three truly wonderful years, the time has come to close my chapter at Givenchy. As the first woman to be the Artistic Director of this legendary Maison, I feel honoured to have been given the opportunity to cherish its legacy and bring it new life. Focusing on a world based on Haute Couture has been one of the highlights of my professional journey. I have shared so many incredible moments with the brilliant Givenchy ateliers and design teams : your exceptional talent and dedication will forever remain in my memories. My heartfelt thanks go out to each of the unsung heroes and heroines behind the scenes, for their contribution from product to communications and retail, and every global team member, partner and supplier in between. Without all of you, I could not have brought my vision for Givenchy to life in such a beautiful way. I am now looking forward to embarking on the next episode. Love and creativity remain central to what I do, and who I am, as does a heartfelt belief in kindness, and the courage to be true to your art. See you soon, and most importantly, stay safe ❤️ Love, Clare
Хто стане новим креативним директором бренду поки невідомо.
Клер Уейт Келлер почала керувати модним будинком 2 травня 2017 року. Вона стала першою жінкою в Givenchy на цій посаді і другою жінкою-дизайнеркою, призначеною на провідну роль креативного директора модного будинку в холдингу LVMH. Крім створення колекцій від-кутюр і прет-а-порте, Келлер також була відповідальна за лінії чоловічого одягу та аксесуарів.
Варто зазначити, що 19 травня 2018 року Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі в сукні від Givenchy, створеному Келлер. На виготовлення п’ятиметрової фати з шовкової органзи, розшитої квітковим візерунком, що представляє всі 53 країни Співдружності націй, знадобилося кілька сотень годин ручної праці.
- Раніше 25-річна американська актриса і співачка Аріана Гранде стала обличчям французького бренду Givenchy.