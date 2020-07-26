Ембер Херд і Джонні Депп знову виступили в лондонському суді в рамках процесу за позовом Деппа проти газети The Sun.

Про це повідомляє Tatler.

Третій тиждень триває судовий розгляд між Джонні Деппом і газетою The Sun.

Актор подав позов проти видання через матеріалу, опублікованого в 2018 році. Приводом стала стаття журналіста Дена Вуттона, вона називалася “Сказитись можна: як Джоан Роулінг може щиро радіти, що домашній насильник Депп зіграє в новому фільмі” Фантастичні звірі””?

Адвокати Деппа заявляють, що матеріал, в якому стверджується, що актор систематично бив дружину, є цілеспрямованою атакою на актора, а слова автора – наклеп. У той же час The Sun має намір довести, що стаття правдива.

У тексті говорилося, що Депп застосовував фізичне і психологічне насильство по відношенню до своєї дружини актриси Ембер Херд. Сама Херд виступає на суді в якості свідка. У перші дні слухань у Високому суді Лондона Депп і Херд розповіли про подробиці спільного життя.

Джонні Депп заявив суду, що Херд зраджувала йому в їхньому подружньому ліжку, до того ж з елементами збочення. Фотографії ліжку зі слідами фекалій, за словами Деппа, йому показала їх покоївка.

Також під час слухань у суді представили запис розмови між Деппом і Херд, зроблену в липні 2016 року. У ній актор говорить про бажання завдати собі каліцтва ножем, щоб “позбутися болю”. На записі чутно, як Херд просить його припинити і покласти ніж на місце: “Я знаю, що тобі боляче, але припини. Будь ласка, не треба”. Депп підтвердив достовірність запису.

Представник The Sun Саша Васс заявила, що Депп розповідав Херд про своє альтер его, яке проявляється під дією алкоголю або наркотиків. У 2013 році актриса написала чоловікові електронного листа, де зазначила, що Депп не пам’ятає, що з ним відбувається, коли він знаходиться в стані сп’яніння.

Представник Деппа Девід Шерборн виступив із заявою, що насильство виходило від його дружини. “Рукоприкладство затівала Херд, це вона його била … насильство здійснювала вона, а не він”, – підкреслив Шерборн.

Також подруга актриси Ембер Херд Ракель Роккі Пеннінгтон розповіла про скандал, який нещодавно трапився між акторами, коли пара жила в Австралії.

Пеннінгтон підтвердила слова Херд про те, що Депп кинув в неї кілька скляних пляшок, уламками на підлозі актриса порізала собі ноги і руки.

“Ембер розповіла мені, що в той момент Джонні зірвав з неї нічну сорочку, і вона лежала гола на підлозі, мокра від алкоголю і зранена”, – повідомила Пеннінгтон. Також, за словами Херд, Депп розбив телевізор і помочився на меблі.

Суд заслухав ще одного свідка у справі – Тару Робертс, яка з грудня 2008 року працювала у Деппа керуючою нерухомістю на його острові на Багамах. Вона сказала, що ніколи не бачила, щоб актор проявляв насильство по відношенню до Херд. За її словами, під час візиту на острів в грудні 2015 року Херд сама викрикувала образи на адресу Деппа, називаючи його “нікому не потрібним” і “товстим”.

Робертс додала, що бачила “червону опухлу рану” на носі актора. Як виявилося, Ембер кинула в обличчя Джонні банку з розчинником лаку.

Депп і Херд полетіли на Багами, що вилікувати залежність актора від болезаспокійливих.

Херд стверджує, що тоді він теж бив її по обличчю, штовхав ногами і хапав за волосся. Депп заявляє, що занадто погано себе почував тоді, щоб на кого-небудь нападати.

Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зйомках фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо в 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менше 30 метрів.