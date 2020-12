Про це повідомляє World News Era.

У червні 2020 року гурт запустив проєкт спільно зі своїми шанувальниками. Кожен з них міг записати та завантажити власний музичний ролик на сайт гурту. Адміни регулярно додавали відео до музичного кліпу, який не зупинявся ні на хвилину. У кліпі вмістилося понад 162 тисяч відео шанувальників.

Спочатку планувалася нескінчена музична трансляція. Однак 16 грудня її випадково перервали. Відео стало найдовшим музичним кліпом тривалістю у 178 днів або 4264 годин.

“Протягом останніх 178 днів шанувальники створювали нескінченний музичний кліп Level of Concern. Ми думали, що це ніколи не закінчиться”, – пожартували музиканти у своєму Twitter.

for the last 178 days fans have been generating a never-ending music video for Level of Concern. well, we thought it was never going to end. pic.twitter.com/FxoZVg2qi5

— twenty one pilots (@twentyonepilots) December 16, 2020