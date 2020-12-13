Перше видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" продано на аукціоні за 68 тис. фунтів (близько $90 тис.)

Про це повідомляє ВВС News.

Цей екземпляр в твердій обкладинці був одним з 500 копій 1997 року, які були видані до того, як магічна сага і її автор Джоан Роулінг здобули всесвітню популярність.

Ще один екземпляр з числа перших видань був проданий на торгах Hansons Auctioneers за 50 тис. фунтів ($60 тис.). Про її існування згадала господиня Шарлотта Рамзі й дивом врятувала видання. Вона розповіла, що мати знайшла книгу в старих речах, які хотіла розпродати за 0,5 фунтів. Рамзі повідомила, що планує вкласти частину грошей в своє весілля, а частину витратити на новий будинок для матері.

Бібліотечна книга з відповідними штампами була продана на аукціоні за 17,5 тис. фунтів ($23 тис.).

У 1997 році було випущено всього 500 книг видавництвом Bloomsbury Publishing. 300 із них передали до бібліотек, інші потрапили у вільний продаж.

На той момент вони продавалися по 10,99 фунтів.