Про це повідомляє ВВС News.
Цей екземпляр в твердій обкладинці був одним з 500 копій 1997 року, які були видані до того, як магічна сага і її автор Джоан Роулінг здобули всесвітню популярність.
Ще один екземпляр з числа перших видань був проданий на торгах Hansons Auctioneers за 50 тис. фунтів ($60 тис.). Про її існування згадала господиня Шарлотта Рамзі й дивом врятувала видання. Вона розповіла, що мати знайшла книгу в старих речах, які хотіла розпродати за 0,5 фунтів. Рамзі повідомила, що планує вкласти частину грошей в своє весілля, а частину витратити на новий будинок для матері.
Бібліотечна книга з відповідними штампами була продана на аукціоні за 17,5 тис. фунтів ($23 тис.).
У 1997 році було випущено всього 500 книг видавництвом Bloomsbury Publishing. 300 із них передали до бібліотек, інші потрапили у вільний продаж.
На той момент вони продавалися по 10,99 фунтів.
- Британське видавництво Bloomsbury, яке займається випуском серії книг про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг, заявило про колосальне зростання продажів на тлі пандемії COVID-19.