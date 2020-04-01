Про це в Facebook повідомила прес-служба княжого палацу.

“Лікарі, які стежили за станом князя Альбера II після інфікування, сьогодні дозволили йому завершити період карантину. Суверен оголошений вилікуваним і повністю здоровим”, – сказано в заяві.

Князь Альберт став першим головою держави в світі, у якого підтвердилося зараження коронавірусом.

Тепер він зміг приєднатися до своєї дружини, принцесі Шарлін, і дітей, спадкоємного принца Жака і принцеси Габріелли.

Після того як князь довідався про зараження, він відправився в самоізоляцію, залишившись в палаці.

Про значне поліпшення здоров’я князь повідомив 29 березня.