Про це в Facebook повідомила прес-служба княжого палацу.
“Лікарі, які стежили за станом князя Альбера II після інфікування, сьогодні дозволили йому завершити період карантину. Суверен оголошений вилікуваним і повністю здоровим”, – сказано в заяві.
Князь Альберт став першим головою держави в світі, у якого підтвердилося зараження коронавірусом.
Тепер він зміг приєднатися до своєї дружини, принцесі Шарлін, і дітей, спадкоємного принца Жака і принцеси Габріелли.
Після того як князь довідався про зараження, він відправився в самоізоляцію, залишившись в палаці.
Про значне поліпшення здоров’я князь повідомив 29 березня.
- 19 березня повідомлялося про те, що князь Монако Альбер II хворий на коронавірус.