Щороку 1 липня святкується Міжнародний день реггі. Цього року до свята вийшов новий кліп на хіт відомого реггі-виконавця Боба Марлі.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі Bob Marley.

У 7-хвилинному ролику, знятому режисером Крістіаном Меркадо Фігероа, розказана історія родини, що живе на дві країни: жінка, яка виховує своїх дітей на Ямайці, і її чоловік, батько дітей, який змушений працювати водієм таксі в Нью-Йорку, щоб забезпечити рідних.

Нагадаємо, Боб Марлі — ямайський музикант, гітарист, вокаліст, композитор. У липні 1977 року у Марлі була виявлена ​​злоякісна меланома, в травні 1981 року співак помер у віці 36 років. Попри те, що з часу його смерті минуло багато років, Боб Марлі досі є найвідомішим виконавцем у стилі реггі. Саме завдяки його міжнародному успіху реггі набув широкої популярності за межами Ямайки.

Його пісня No Woman, No Cry була випущена в 1974 році. Вона стала всесвітнім хітом та отримала 37 позицію в списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.