Ролик опубліковано на Youtube-каналі Bob Marley.
У 7-хвилинному ролику, знятому режисером Крістіаном Меркадо Фігероа, розказана історія родини, що живе на дві країни: жінка, яка виховує своїх дітей на Ямайці, і її чоловік, батько дітей, який змушений працювати водієм таксі в Нью-Йорку, щоб забезпечити рідних.
Нагадаємо, Боб Марлі — ямайський музикант, гітарист, вокаліст, композитор. У липні 1977 року у Марлі була виявлена злоякісна меланома, в травні 1981 року співак помер у віці 36 років. Попри те, що з часу його смерті минуло багато років, Боб Марлі досі є найвідомішим виконавцем у стилі реггі. Саме завдяки його міжнародному успіху реггі набув широкої популярності за межами Ямайки.
Його пісня No Woman, No Cry була випущена в 1974 році. Вона стала всесвітнім хітом та отримала 37 позицію в списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.
- Раніше повідомлялося, що Організація ООН з питань освіти, науки і культури — ЮНЕСКО включила музику реггі в список нематеріальної культурної спадщини людства.