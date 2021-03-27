Про це повідомляють #Букви.

Зокрема в Instagram співачки почали один за одним з’являтися загадкові публікації з кодовим словом RED (червоний). При цьому Брітні всюди акцентує на ньому увагу.

Спочатку дії знаменитості відверто налякали її фоловерів, адже вона публікувала дивні фото з байдужим поглядом, які супроводжувала словом “RED”. При цьому на фото не було жодного червоного атрибуту.

Коментатори намагалися довідатися, що саме має на увазі співачка цими таємничими посланнями. Однак вона досі тримає інтригу.

З часом Спірс почала публікувати предмети червоного кольори, а також власні фото з червоними аксесуарами, додаючи до них кодове слово.

Наразі співачка не поспішає розкривати свою таємницю. Однак підписники підозрюють, що таким чином вона підігріває інтерес до запуску якогось продукту, або прем’єри пісні.

Нагадаємо, що адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.