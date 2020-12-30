Через п'ять місяців після розставання з Майлі Сайрус 23-річний австралійський співак Коді Сімпсон завів новий роман з моделлю Марло Стівенс.

Про це пише PEOPLE.

Так, мама Сімпсона опублікувала в Instagram фото з сімейного святкування Різдва, на яких відображена нова обраниця співака.

На знімку пара обіймає один одного, позуючи перед каміном. Коді одягнений в чорний костюм з білою класичною сорочкою та чорною краваткою, а Стівенс одягла сукню металевого кольору.

Про розставанні Коді та Майлі стало відомо в серпні нинішнього року. Відомо, що розрив ініціював Сімпсон, але про причини тоді не повідомлялося.