Про це пише PEOPLE.
Так, мама Сімпсона опублікувала в Instagram фото з сімейного святкування Різдва, на яких відображена нова обраниця співака.
На знімку пара обіймає один одного, позуючи перед каміном. Коді одягнений в чорний костюм з білою класичною сорочкою та чорною краваткою, а Стівенс одягла сукню металевого кольору.
Про розставанні Коді та Майлі стало відомо в серпні нинішнього року. Відомо, що розрив ініціював Сімпсон, але про причини тоді не повідомлялося.
- Раніше Майлі Сайрус представила кліп на нову пісню Midnight Sky, режисером якого стала сама.