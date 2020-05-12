Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті співачки.
“Коли ваша ненароджена дочка показує вам середній палець з матки, ви знаєте, що вас це чекає”, — прокоментувала співачка.
Пост Перрі доповнила тегом #happymothersdaytome — “з Днем матері мене”.
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Підписники зірки жартують, що в доньці вже зараз вгадуються мамині риси.
- Як відомо, Кеті Перрі входить до складу журі музичного шоу American Idol, яке транслюються на телеканалі ABC. Під час карантину зйомки за участю Перрі проходять не в студії, а вдома у співачки. Це дозволяє їй експериментувати з образами. Так на одному з тижнів Перрі з’явилася в величезному костюмі дезинфікуючого засобу для рук.
- Минулого тижня — приміряла вбрання у вигляді рулону туалетного паперу, на якому можна розгледіти логотип шоу.