Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті співачки.

“Коли ваша ненароджена дочка показує вам середній палець з матки, ви знаєте, що вас це чекає”, — прокоментувала співачка.

Пост Перрі доповнила тегом #happymothersdaytome — “з Днем матері мене”.

Підписники зірки жартують, що в доньці вже зараз вгадуються мамині риси.