Прем’єра колискової відбулася на відеохостингу Youtube.

Колискова створена за допомогою штучного інтелекту, який скеровує звукове середовище, що розвивається відповідно до погодних умов, частоти серцевих скорочень слухача та часу доби.

Співачка заявила, що колискова допомагає швидше засинати й краще висипатися. Вона годиться і для матері, і для дитини.

“Якщо у вас є дитина, то ви завжди використовуєте гаджети для створення білого шуму. Набагато легше вкласти дітей спати, якщо ви навчите їх якоїсь звукової ситуації. І я подумала, як можна підійти до цього більш творчо”, – поділилася Grimes.