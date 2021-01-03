На аукціон Heritage Auctions виставили колекційну карту з першого видання із зображенням покемона Чарізарда (Charizard). Ця карта отримала рейтинг PSA GEM MT 10, що говорить про її бездоганності.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Heritage Auctions очікує, що до моменту завершення аукціону 14 січня за карту можна буде виручити не менше 350 000 доларів – ця сума близька до іншої карти, проданої раніше.

Карта з голограмою з базового набору Charizard #4, можливо, найбажаніший предмет з колекційної карткової гри Покемонів на даний момент. Це одна з усього 2627 копій, сертифікованих органами з оцінки карт в PSA. Рейтинг GEM-MT (Gem Mint) 10 гарантує, що це візуально ідеальна карта, без складок і плям. Крім того, оригінальний блиск не пошкоджений, і, що особливо важливо, друковане зображення Чарізарда акуратно центровано.

Аукціон пропонує і безліч інших привабливих предметів, включаючи карту з Венузавром з першого видання, також випущеного в 1999 році і в стані Mint 9, і запечатану коробку-бустер Fossil першого видання. За кожен з них вже пропонують ціну понад 2600 доларів США, а до закінчення аукціонів залишається майже два тижні.

Подивитися карти та інші товари, включені в цей розпродаж, можна на веб-сайті Heritage Auctions. Там же можна зробити ставки.