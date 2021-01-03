Про це повідомляє видання Hypebeast.
Heritage Auctions очікує, що до моменту завершення аукціону 14 січня за карту можна буде виручити не менше 350 000 доларів – ця сума близька до іншої карти, проданої раніше.
Карта з голограмою з базового набору Charizard #4, можливо, найбажаніший предмет з колекційної карткової гри Покемонів на даний момент. Це одна з усього 2627 копій, сертифікованих органами з оцінки карт в PSA. Рейтинг GEM-MT (Gem Mint) 10 гарантує, що це візуально ідеальна карта, без складок і плям. Крім того, оригінальний блиск не пошкоджений, і, що особливо важливо, друковане зображення Чарізарда акуратно центровано.
Аукціон пропонує і безліч інших привабливих предметів, включаючи карту з Венузавром з першого видання, також випущеного в 1999 році і в стані Mint 9, і запечатану коробку-бустер Fossil першого видання. За кожен з них вже пропонують ціну понад 2600 доларів США, а до закінчення аукціонів залишається майже два тижні.
Подивитися карти та інші товари, включені в цей розпродаж, можна на веб-сайті Heritage Auctions. Там же можна зробити ставки.