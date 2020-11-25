Колекцію з понад 250 футболок вуличного бренду одягу Supreme продадуть на аукціоні Christie's за 2 мільйони доларів.

Про це пише Hypebeast.

Зазначається, що колекція, яка загалом налічує 253 футболок, є на цю мить “найціннішою колекцією речей Supreme, яка коли-небудь пропонувалася за один продаж”.

Футболки зібрав 21-річний Джеймс Богарт. Все почалося у 2014 році й, попри те, що майже всі говорили, що зібрати всі футболки Supreme неможливо, Богарт продовжував прочісувати практично всі континенти та великі міста.

За словами колекціонера, найціннішою поміж усіх є футболка з логотипом WTAPS Box 1999 року. З чуток, таких футболок було випущено лише 30 штук.