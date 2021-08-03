Про це повідомляє Just Jared.

Продюсерами нового фільму виступлять Майкл Бей, Ендрю Форм, Бред Фуллер, Скотт Медник і Гален Уокер.

Хоча наразі деталі сюжету все ще тримаються в найсуворішому секреті, відомо, що фільм буде сфокусований на чотирьох братах-черепах: Мікеланджело, Леонардо, Донателло і Рафаелі.

Найостанніші фільми Майкла Бея про черепашок-ніндзя, в яких знімалися Меган Фокс і Стівен Амелл, були випущені в 2014 і 2016 роках, і перший з них зібрав 485 мільйонів доларів по всьому світу.

ДОВІДКА. Черепашки-ніндзя — це вигадана команда з чотирьох черепах-мутантів, які вчаться майстерності ніндзя зі своїм сенсеєм, пацюком-мутантом, вчителем Сплінтером. Ховаючись від суспільства у каналізації Мангеттена, вони борються зі злом на вулицях міста Нью-Йорк. Черепашки-ніндзя вперше з’явилися на сторінках коміксу, виданого “Mirage Studios” у 1984 році.