Колишня хатня робітниця американського співака і актора Кріса Брауна подала на нього в суд, заявивши, що на неї по-звірячому напала одна з його собак.

Про це повідомляє видання TMZ.

Жінка стверджує, що Кріс несе відповідальність за травми, які вона отримала внаслідок нападу кавказької вівчарки Аїд у грудні, коли вона працювала в його будинку в Тарзані.

У документах, отриманих TMZ, жінка розповідає, що виносила сміття, коли раптово з’явився пес і почав її кусати – нібито зриваючи шматки плоті з її обличчя, рук і тіла.

Ймовірна жертва стверджує, що хоча Кріс і прислуга були вдома, ніхто не вийшов їй на допомогу – не дивлячись на її крики.

Вона також стверджує, що після того, як атака закінчилася вона буквально лежала в калюжі власної крові – коли Кріс наткнувся на неї, а потім наказав своїй команді схопити собак і поквапитися до того, як приїдуть правоохоронці і парамедики.

Вона стверджує, що пізніше влада спробувала розібратися в тому, що сталося, але Кріс вводив їх в оману, нібито кажучи поліцейським, що він не знає, що сталося, або хто забрав собак.

За її словами, Аїд був приспаний через кілька тижнів після інциденту в притулку для тварин округу Гумбольдт. Однак незрозуміло, чому собака опинилася в Гумбольдті, у графстві Північна Каліфорнія, в декількох годинах їзди від будинку Кріса.

Хатня робітниця заявляє, що їй довелося перенести важку операцію, щоб врятувати своє життя, і що травми, які вона отримала, назавжди залишили їй шрами.