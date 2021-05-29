Колишній Дженніфер Лопес потролив її на тлі чуток про возз’єднання з Беном Аффлеком

Колишній бойфренд Дженніфер Лопес репер P Diddy (справжнє ім’я Шон Комбс) потролив її на тлі чуток про відновлення стосунків з Беном Аффлеком.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Так, у своєму Instagram репер опублікував архівне фото з 51-річною співачкою, зроблене під час їхніх стосунків. Також ексбойфренд Лопес залишив хештег #tbt.

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Видання зазначає, що такий хештег люди зазвичай залишають під постами з ностальгічними кадрами, які символізують певний період у їхньому житті.

Таким чином P Diddy потролив колишню на тлі чуток про її возз’єднання з Беном Аффлеком.

Додамо, що P Diddy та Дженніфер Лопес перебували у стосунках 2,5 роки. Пара розійшлася у 2001 році. Через рік після їхнього розриву співачка закрутила роман з актором Беном Аффлеком. Однак й цей союз не закінчився весілля.

І от через 17 років, за даними джерел, Лопес знову зійшлася з 48-річним Аффлеком.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.

Раніше голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.