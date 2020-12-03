Про це пише видання Vogue.
Марка The North Face, яку зазвичай носять любителі активного відпочинку, заснована на практичні потреби: її куртки стійкі до погодних умов і добре зігрівають. А ще цей лейбл дуже люблять технологи з Кремнієвої долини, а не модниці.
Однак цієї осені кілька разів Хадід і Емілі Ратаковскі були помічені в одному і тому ж зеленому пуховику. Обидві дівчини надали куртці стильний міський вид, поєднуючи її з рваними джинсами або худі з малюнком.
Джоан Смоллс прилетіла до Європи на тиждень моди в чорному флісовому жилеті The North Face, худі і джинсах – ідеальний комфортний спосіб для подорожей.
У вересні Gucci оголосила про нове партнерство з The North Face.
Раніше Кім Кардашьян Уест також демонструвала свою любов до бренду North Face.
- Американський репер Тревіс Скотт спільно з компанією PlayStation та брендом Nike розробили та випустили спільну колекцію одягу та взуття.