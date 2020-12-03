Вуличний стиль моделей - це поєднання комфорту і моди. Белла Хадід, Емілі Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс і інші зірки подіуму - всі вони можуть вийти на вулицю в невимушеному і легко підібраному образі. І хоча їх особисті стилі розрізняються, в цьому році все супермоделі тяжіли до одного лейблу - і це було не в стилі високої моди. Всі вони віддали перевагу пуховикам і жилетам від The ​​North Face.

Про це пише видання Vogue.

Марка The North Face, яку зазвичай носять любителі активного відпочинку, заснована на практичні потреби: її куртки стійкі до погодних умов і добре зігрівають. А ще цей лейбл дуже люблять технологи з Кремнієвої долини, а не модниці.

Однак цієї осені кілька разів Хадід і Емілі Ратаковскі були помічені в одному і тому ж зеленому пуховику. Обидві дівчини надали куртці стильний міський вид, поєднуючи її з рваними джинсами або худі з малюнком.

Джоан Смоллс прилетіла до Європи на тиждень моди в чорному флісовому жилеті The North Face, худі і джинсах – ідеальний комфортний спосіб для подорожей.

У вересні Gucci оголосила про нове партнерство з The North Face.

Раніше Кім Кардашьян Уест також демонструвала свою любов до бренду North Face.