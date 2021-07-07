Американський комік Білл Косбі повертається в шоу-бізнес після скасування вироку за зґвалтування.

Про це повідомляє TMZ.

Комік зізнався, що зараз працює над документальним серіалом про себе, а також планує повернення до стендап-виступів.

Представник Косбі, Ендрю Вайатт, розповів, що 83-річний комік хоче вирушити в тур. Його команда вже зв’язалася з кількома промоутерами та комедійними клубами, які відкриті для цієї ідеї.

“Світ хоче бачити містера Косбі”, – каже Вайатт.

За даними видання, Косбі планує випустити документальний серіал про своє життя, творчість, судовий процес та тюремний досвід. Він міститиме 5 серій.

Крім того, комік хоче відвідувати в’язниці, школи та квартали з виступами про те, як стати кращими громадянами та приборкати насильство.

Й це ще не все. Косбі пише книгу з прозаїком Фредеріком Вільямсом, зосереджуючись на кримінальній справі щодо нього та досвіді в’язниці.

Нагадаємо, що 30 червня Верховний суд штату Пенсильванія (США) скасував вирок коміку Біллу Косбі, який понад два роки провів у в’язниці через звинувачення в сексуальному насильстві. Його звільнили негайно.

У 2018 році Косбі визнали винним у сексуальному насиллі щодо жінки, на ім’я Андреа Констанд. Вона стверджувала, що комік зґвалтував її у своєму будинку у 2004 році. Він зробив це після того, як дав жінці невідомі препарати.