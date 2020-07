Відповідний пост він опублікував в Twitter.

Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом в президенти Каньє Уест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля.

Наступного дня Каньє написав серію тривожних дописів в Twitter, які згодом були вилучені. Зокрема, Каньє написав, що його дружина Кім Кардашьян намагалася разом з лікарем прилетіти з Каліфорнії (де знаходиться вся сім’я) на ранчо у Вайомінгу (де знаходиться Каньє), щоб “закрити його” через те, що він плакав на заході, коли говорив про порятунок життя їх доньки Норт.

21 липня Уест повідомив, що до нього в гості приїхав комік Дейв Шапел.

“Спасибі тобі, Дейв що примчав на літаку, щоб побачити, чи все у мене добре. Дейв, ти посланий Богом, справжній друг. Всіх люблю”, — написав Каньє, додавши до допишу короткий ролик про їхню зустріч.

У відео Каньє просив Дейва зробити що-небудь, що викликає посмішку.

“Нам потрібний жарт або щось, щоб підняти настрій”, — сказав Уест.

Шапел відповів: “Обнадійливий жарт? Ви знаєте, що я їх не пишу”.

THANK YOU DAVE FOR HOPPING ON A JET TO COME SEE ME DOING WELL DAVE YOU ARE A GOD SEND AND A TRUE FRIEND ALL LOVE 🕊 pic.twitter.com/ddLA0E9eLK

— ye (@kanyewest) July 21, 2020