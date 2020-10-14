Про це повідомляється на сайті компанії.

Таким чином, керівництво компанії відокремить процес розробки і виробництва контенту від його дистрибуції.

Керівництво вважає, що це дозволить краще зчитувати попит глядачів і швидше на нього реагувати.

Disney розділить виробництво контенту на три групи:

  • зйомки кінопродукції;
  • розважальні телепередачі;
  • спортивні програми.

Також для реалізації продукції компанія створить окремий підрозділ. Його пріоритетним напрямком будуть стрімінгові платформи The Walt Disney Company – Disney +, Hulu, ESPN +.

  • Раніше у The Walt Disney Company оголосили про перенесення всіх запланованих прем’єр на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.