Про це повідомляється на сайті компанії.
Таким чином, керівництво компанії відокремить процес розробки і виробництва контенту від його дистрибуції.
Керівництво вважає, що це дозволить краще зчитувати попит глядачів і швидше на нього реагувати.
Disney розділить виробництво контенту на три групи:
- зйомки кінопродукції;
- розважальні телепередачі;
- спортивні програми.
Також для реалізації продукції компанія створить окремий підрозділ. Його пріоритетним напрямком будуть стрімінгові платформи The Walt Disney Company – Disney +, Hulu, ESPN +.
- Раніше у The Walt Disney Company оголосили про перенесення всіх запланованих прем’єр на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.