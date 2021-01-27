Про це повідомляє Variety.

Так, суддя США у справах про банкрутство Мері Волрат після слухання в штаті Делавер схвалила план ліквідації збанкрутілої компанії Weinstein Co.

Вона зазначила, що без судового врегулювання жертви Вайнштейна отримали б “мінімальне відшкодування, а може й не отримали б його взагалі”.

Тому вона постановила створити в рамках процедури банкрутства компанії фонд у розмірі $17,1 млн. Найбільш постраждалі жертви домагань з боку Вайнштейна отримають компенсацію в розмірі $500 тисяч і більше.

Крім того, план ліквідації компанії також наказує виділити $9,7 мільйона колишнім співробітникам і директорам Weinstein Co. за судові витрати.

Нагадаємо, 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили до суду. Згодом суд в Нью-Йорку відпустив Вайнштейна під заставу в $1 млн.

За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в зґвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.