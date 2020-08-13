Про це Веббер написав у Twitter.
“Я дуже радий, що завтра (13.08) мені зроблять щеплення від COVID-19. Я зроблю все, щоб довести, що театри можна безпечно відкривати”, – написав Веббер.
72-річному Уебберу зроблять щеплення в рамках програми випробувань вакцини ChAdOx1 nCoV-19, над якою працювали вчені Оксфорда.
Відзначимо, що Веббер має лицарський титул.
- Для вакцини від COVID-19, за умови забезпечення всього населення Землі, знадобляться інвестиції у сумі понад 100 мільярдів американських доларів.