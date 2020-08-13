Британський композитор, який написав музику до мюзиклів "Привид опери", "Ісус Христос - суперзірка", "Евіта", "Кішки" і іншим, Ендрю Ллойд Веббер став одним з добровольців у випробуваннях експериментальної британської вакцини від коронавірусу.

Про це Веббер написав у Twitter.

“Я дуже радий, що завтра (13.08) мені зроблять щеплення від COVID-19. Я зроблю все, щоб довести, що театри можна безпечно відкривати”, – написав Веббер.

72-річному Уебберу зроблять щеплення в рамках програми випробувань вакцини ChAdOx1 nCoV-19, над якою працювали вчені Оксфорда.

Відзначимо, що Веббер має лицарський титул.