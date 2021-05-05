Американський комік і телеведучий Конан О'Брайен заявив, що 24 червня вийде останній випуск його вечірнього шоу "Conan" на телеканалі TBS.

Про це повідомляє американський портал Variety.

О’Брайен заявив, що тепер буде працювати над новим проєктом зі стрімінговою платформою HBO Max.

На TBS О’Брайен пропрацював 11 років. До цього він вів одне з найпопулярніших вечірніх шоу “The Tonight Show” на телеканалі NBC, ведучими якого в різні часи були Джонні Карсон, Джей Лено і Джиммі Феллон.

Про закриття шоу “Conan” було відомо ще в листопаді 2020 року, а 3 травня ведучий записав відео, в якому анонсував “особливих” гостей в найближчі два місяці.

Конан О’Брайен – один з найвідоміших і популярних ведучих формату вечірнє шоу – він вів їх протягом 28 років.