Новою власницею конкурсу краси "Міс Всесвіт" стала трансгендерна людина, медіамагнатка з Таїланду Енн Джакапонг Джакраджутатіп. Вперше власницею конкурсу краси стала жінка. Раніше власником конкурсу був мільярдер та колишній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

Тайська медіамагнатка та захисниця прав трансгендерів Енн Джакапонг Джакраджутатіп стала новою власницею конкурсу “Міс Всесвіт” (Miss Universe Organization). Її компанія придбала конкурс за 20 млн доларів.

Енн Джакапонг Джакраджутатіп є генеральною директоркою та найбільшою акціонеркою JKN Global Group. У Таїланді Енн – відома особа, вона була учасницею місцевих версій реаліті-шоу Project Runway та Shark Tank.

Вона відкрито розповідає про свій досвід трансгендерної людини та заснувала фонд Life Inspired For Thailand Foundation, який бореться за права на гідність та можливості для трансгендерів.

Енн Джакапонг повідомила, що купівля конкурсу стане сильним стратегічним доповненням до портфоліо фонду. Вона додала, що “Міс Всесвіт” з його контентом, ліцензією та можливостями мерчандайзингу, планує розширюватися на території Азії.

Варто зауважити, що компанія Енн Джакапонг JKN займається виробництвом власних шоу, а також розповсюджує в Таїланді зарубіжний контент, зокрема документальні фільми та боллівудські драми.

Щорічний конкурс краси, який проводить організація “Міс Всесвіт”, проводиться вже 71 рік. Конкурс транслюють у 165 країнах світу.