Про це він розповів в Instagram.
“Моя яхта Lamborghini готова”, — написав спортсмен.
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До цього Конор розповідав, що яхта – найкраща його покупка в житті.
Корпус яхти Lamborghini Tecnomar 63 виконано в чорному та зеленому кольорах. Вага яхти – 24 тонни. Потужність яхти – 4 тисячі кінських сил.
Загалом, у світі є 63 таких яхти.
- У травні повідомлялося, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.