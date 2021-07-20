Ірландський боєць зі змішаних єдиноборств Конор Макгрегор похизувався, що придбав яхту італійської компанії Lamborghini, яка вартує майже 3,5 мільйони доларів.

Про це він розповів в Instagram.

“Моя яхта Lamborghini готова”, — написав спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

До цього Конор розповідав, що яхта – найкраща його покупка в житті.

Корпус яхти Lamborghini Tecnomar 63 виконано в чорному та зеленому кольорах. Вага яхти – 24 тонни. Потужність яхти – 4 тисячі кінських сил.

Загалом, у світі є 63 таких яхти.