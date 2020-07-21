Про це боєць написав у своєму Instagram.
“Відмінний день для гонок на водних велосипедах з принцесою Монако Шарлен. Феноменальний спортсмен і олімпієць. Ми об’єднуємося для подорожі на 180 км у вересні, щоб підвищити обізнаність в області безпеки на воді. Чекаю не дочекаюся! Дякую вам за великий день для моєї сім’ї, Ваше Високість “, – написав Макгрегор.
Зараз Макгрегор і Шарлен готуються до 180-кілометровому туру на водних велосипедах, який пройде з 12 по 13 вересня. Вони подолають шлях з Кальві в Монако за мінімальний час.
Таким чином фонд княгині має намір підвищити обізнаність дітей про ризики на морі. Сама Шарлен є професійною плавчихою: вона виступала за ПАР і взяла участь у літній Олімпіаді 2000 року в Сіднеї.
Макгрегор ставав чемпіоном UFC у легкій і напівлегкій вазі. Ірландець провів у професійній кар’єрі 26 поєдинків, в яких здобув 22 перемоги і зазнав чотирьох поразок.
- Раніше повідомлялося, що Конор Макгрегор в черговий раз заявив про завершення кар’єри в ММА.