Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор після завершення кар'єри відправиться в водний тур з княгинею Монако Шарлен.

Про це боєць написав у своєму Instagram.

“Відмінний день для гонок на водних велосипедах з принцесою Монако Шарлен. Феноменальний спортсмен і олімпієць. Ми об’єднуємося для подорожі на 180 км у вересні, щоб підвищити обізнаність в області безпеки на воді. Чекаю не дочекаюся! Дякую вам за великий день для моєї сім’ї, Ваше Високість “, – написав Макгрегор.

Зараз Макгрегор і Шарлен готуються до 180-кілометровому туру на водних велосипедах, який пройде з 12 по 13 вересня. Вони подолають шлях з Кальві в Монако за мінімальний час.

Таким чином фонд княгині має намір підвищити обізнаність дітей про ризики на морі. Сама Шарлен є професійною плавчихою: вона виступала за ПАР і взяла участь у літній Олімпіаді 2000 року в Сіднеї.

Макгрегор ставав чемпіоном UFC у легкій і напівлегкій вазі. Ірландець провів у професійній кар’єрі 26 поєдинків, в яких здобув 22 перемоги і зазнав чотирьох поразок.