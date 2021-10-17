Про це модель повідомила під час інтерв’ю журналу Interview Magazine.
Лурдес Леон зізналася, що майже повністю забезпечувала себе після закінчення середньої школи.
“Якщо ваші батьки платять за ваші речі, це дає їм можливість впливати на вас. Моя мама – такий контролер, і вона контролювала мене все життя. Мені потрібно було стати повністю незалежною від неї, як тільки я закінчила середню школу”, – розповіла дівчина.
Нагадаємо, що Лурдес самостійно оплачувала навчання у коледжі, а зараз живе в мікрорайоні Бушвік (Бруклін), уникаючи надмірної публічності.
Лурдес Леон – перша дочка Мадонни в шлюбі з актором Карлосом Леоном. За словами дівчини, в неї з матір’ю точно є одне спільне захоплення – танці, а з батьком – прагнення захищати представників ЛГБТК+. В іншому – вона йде власним шляхом та не любить, коли її постійно порівнюють з батьками.
- У 2020 році модель Лурдес Леон потрапила в об’єктив фотографів під час прогулянки з друзями по Нью-Йорку.
- У 2018 році Лурдес Леон взяла участь у нью-йоркському Тижні моди. Найбільше увагу фотографів тоді привернули неголені ноги Леон, що виднілися з-під одягу.