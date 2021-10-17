24-річна модель Лурдес Леон відверто розповіла про стосунки із зірковою мамою - попспівачкою Мадонною. За словами дівчини, вона прагнула якнайшвидше позбутися її контролю.

Про це модель повідомила під час інтерв’ю журналу Interview Magazine.

Лурдес Леон зізналася, що майже повністю забезпечувала себе після закінчення середньої школи.

“Якщо ваші батьки платять за ваші речі, це дає їм можливість впливати на вас. Моя мама – такий контролер, і вона контролювала мене все життя. Мені потрібно було стати повністю незалежною від неї, як тільки я закінчила середню школу”, – розповіла дівчина.

Нагадаємо, що Лурдес самостійно оплачувала навчання у коледжі, а зараз живе в мікрорайоні Бушвік (Бруклін), уникаючи надмірної публічності.

Лурдес Леон – перша дочка Мадонни в шлюбі з актором Карлосом Леоном. За словами дівчини, в неї з матір’ю точно є одне спільне захоплення – танці, а з батьком – прагнення захищати представників ЛГБТК+. В іншому – вона йде власним шляхом та не любить, коли її постійно порівнюють з батьками.