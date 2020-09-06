Американський режисер Френсіс Форд Коппола випустить нову версію фільму "Хрещений батько 3" з альтернативним фіналом. Режисер також змінить деякі сцени і музичні фрагменти.

Про це повідомляє Fox News.

Коппола давно збирався перезняти третю частину Хрещеного батька, яка вийшла в 1990 році. Третя частина стала найменш популярною в трилогії.

Так, режисер змінив початок і фінал фільму, перемонтував деякі сцени, відреставрував-відео і звукоряд.

Новий фільм буде називатися «Хрещений батько» Маріо П’юзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».

Студія Paramount випустить фільм в обмежений прокат у грудні 2020 року – до тридцятиріччя з моменту виходу оригінального фільму.