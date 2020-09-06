Про це повідомляє Fox News.
Коппола давно збирався перезняти третю частину Хрещеного батька, яка вийшла в 1990 році. Третя частина стала найменш популярною в трилогії.
Так, режисер змінив початок і фінал фільму, перемонтував деякі сцени, відреставрував-відео і звукоряд.
Новий фільм буде називатися «Хрещений батько» Маріо П’юзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне».
Студія Paramount випустить фільм в обмежений прокат у грудні 2020 року – до тридцятиріччя з моменту виходу оригінального фільму.
- Раніше повідомлялося, що компанія The Walt Disney Company оголосила про намір зняти нову версію легендарного фільму “Один вдома” для свого потокового сервісу.