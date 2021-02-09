Про це розповідають #Букви.
Канадський виконавець The Weeknd в своєму Instagram опублікував фото, де він стоїть в оточенні своїх танцюристів перед виступом на Суперкубку.
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Але потім в мережі з’явилося відео, в якому на відеоряд виступу The Weeknd наклали музику американської метал-групи Slipknot.
Тейлор потролив канадця за виступ його танцюристів, які вийшли на сцену в білих масках і в червоно-чорних костюмах.
Через свій акаунт лідер Slipknot подякував The Weekend: “Я хотів би подякувати The Weeknd за показ пантоміми Slipknot під час Суперкубку”.
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А насправді виступ The Weekend був таким:
- Канадський музикант The Weeknd випустив анімаційний кліп на пісню Snowchild.