Про це розповідають #Букви.

Канадський виконавець The Weeknd в своєму Instagram опублікував фото, де він стоїть в оточенні своїх танцюристів перед виступом на Суперкубку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Weeknd (@theweeknd)

Але потім в мережі з’явилося відео, в якому на відеоряд виступу The Weeknd наклали музику американської метал-групи Slipknot.

Тейлор потролив канадця за виступ його танцюристів, які вийшли на сцену в білих масках і в червоно-чорних костюмах.

Через свій акаунт лідер Slipknot подякував The Weekend: “Я хотів би подякувати The Weeknd за показ пантоміми Slipknot під час Суперкубку”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Corey Taylor (@coreytaylor)



А насправді виступ The Weekend був таким: