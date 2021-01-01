У п’ятницю, 1 січня 2021 року, королева Данії Маргрете II вакцинувалася проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Royal Central.

Зазначається, що 80-річна королева отримала першу дозу вакцини. Вона почувається добре. Вже через три тижні Маргрете отримає друге щеплення проти коронавірусу.

Королева була змушена ізолюватися від зовнішніх контактів протягом більшої частини останніх десяти місяців через спалах коронавірусу. Традиційні новорічні заходи за її участю були скасовані через пандемію.

Кілька тижнів тому її онук, принц Крістіан, отримав позитивний тест на коронавірус і йому довелося самоізолюватись. на щастя, батьки принца, кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері, а також його брати та сестри не інфікувалися.

Королева Маргрете не бачила сім’ю на Різдво. Канікули вона провела зі своїм другим сином, принцом Йоахімом, який вперше після операції на мозку в липні 2020 року повернувся до Данії з Франції.