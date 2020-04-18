Архівні фото королеви з улюбленими собаками показали на сторінці королівської сім’ї в Instagram.
Улюблені породи собак королеви – коргі і доргі.
У королівській родині вирішили розповісти про це в честь Місяця домашніх тварин в Британії.
Перші королівські коргі з’явилися в палаці в 1933 році. Їх звали Дукі та Джейн. У той час король Георг VI зробив такий подарунок своїм дочкам – принцесі Єлизаветі (нині британській королеві) і принцесі Маргарет.
У 18 років у Єлизавети була нова собака – Сьюзан.
“З того часу у неї було більше 30 коргі та доргі”, – зазначили в палаці.
Цікаво, що в 90-й день народження собаки королеви разом з нею позували на фото.
Одна зі спадкоємиць тієї самої Сьюзен, собака на ім’я Віллоу, померла в 2018 році. Вона прожила майже 15 років.
Зараз у Єлизавети двоє собак. Це доргі (суміш коргі і такси) Кенді і Вулкан.
- Королева Великобританії 93-річна Єлизавета II звернулася до нації у зв’язку з ситуацією поширення коронавірусу.