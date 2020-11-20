Сьогодні, 20 листопада, 94-річна королева Єлизавета II та її 99-річний чоловік принц Філіп відзначають 73-ту річницю свого весілля. З цієї нагоди Букінгемський палац представив новий знімок подружжя, який був зроблений в Віндзорському замку.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

На фото Єлизавета II і Філіп тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі. Її обкладинка прикрашена цифрою 73.

Єлизавета була 21-річною принцесою, коли 20 листопада 1947 року вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена.

Зазначається, що їх міцні стосунки тривають довше, ніж у всіх британських монархів.

Оскільки подружжя дотримується ізоляції в Віндзорському замку, очікується, що святкування річниці буде скромним.