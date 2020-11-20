Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
На фото Єлизавета II і Філіп тримають в руках листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі. Її обкладинка прикрашена цифрою 73.
Єлизавета була 21-річною принцесою, коли 20 листопада 1947 року вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена.
Зазначається, що їх міцні стосунки тривають довше, ніж у всіх британських монархів.
Оскільки подружжя дотримується ізоляції в Віндзорському замку, очікується, що святкування річниці буде скромним.
- 14 листопада принц Чарльз святкував 72-ий день народження. Цього дня королева Єлизавета привітала сина зворушливою дитячою світлиною.