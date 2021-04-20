Британська королева Єлизавета II вже передала багато монарших обов'язків своєму сину, принцу Чарльзу. При цьому, експерти впевнені, що вона не відмовиться від престолу.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Після смерті принца Філіпа починається нова фаза в правлінні королеви Єлизавети II. Експерти не можуть дати точний прогноз стосовно того, як довго королева ще займатиме трон, а також – якою буде монархія в майбутньому та чи буде взагалі.

“Королева наблизилася до нової фази свого правління… Тепер вона вдова, і невідомо, як на це відреагує”, – сказала Анна Уайтлок, директорка Центру вивчення сучасної монархії.

Більшість експертів гадає, що навряд чи Єлизавета відмовиться від престолу, якщо враховувати її відданість державній роботі.

Однак, вона вже почала передавати більше обов’язків принцу Чарльзу, своєму сину. Вірогідно, після смерті чоловіка цей процес лише прискориться.

Передавати обов’язки сину королева почала у 2013 році. Тоді вона відмовилася від дальніх польотів. Її місце на важливих зустрічах за кордоном зайняв принц Чарльз.

У 2017 році Чарльз замість королеви був на щорічній церемонії Дня пам’яті, присвяченій закінченню Первої світової війни. Це був перший випадок, коли королева не виконала свій прямий обов’язок.

Саме з 2017 року Чарльз взяв на себе більшість обов’язків королеви стосовно відвідин масових заходів.

Історик та автор книги “Сімейна фірма, монархія, засоби масової інформації та британська громада 1932 – 1953” Ед Оунес вважає, що перехід щодо передачі королівського престолу вже розпочався.

“В найближчі роки принц Чарльз набагато частіше з’являтиметься на публіці й люди будуть сприймати його, як майбутнього короля”, – сказав історик.

Конституційно смерть принца Філіпа ні на що не впливає. Єдине – це вплинуло на королеву. Вона й далі старіє й стає все вразливішою.

Єлизавету порівняли з королевою Вікторією, яка відмовилася від публічного життя після того, як у 42-річному віці помер її чоловік, принц Альберт. Кілька років тому Єлизавета сказала про те, що залишатиметься королевою до останнього дня свого життя.

У середу, 21 квітня, королеві Великобританії Єлизаветі II виповниться 95 років. У зв’язку зі смертю її чоловіка – принца Філіпа ця подія пройде стримано. Це буде перший день народження королеви Єлизавети після смерті її чоловіка, похованого в суботу в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Він помер 9 квітня у віці 99 років, всього за два місяці до свого 100-річчя.