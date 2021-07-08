Про це повідомляє АР.
Королева зустрілася з акторським складом серіалу та знімальною групою. Вона прогулялась легендарною вулицею, де відбувалося знімання, а також завітала в паб Rovers Return.
Це другий візит королеви до студії в Манчестері.
Вона встигла поговорити з представниками персоналу на знімальному майданчику. Зокрема, зі сценаристами, операторами, дизайнерами декорацій та звукорежисерами.
Довідка. “Вулиця коронації” (Coronation Street) – британська мильна опера, створена телевізійною компанією Granada Television і зараз виходить на телеканалі ITV з 9 грудня 1960 року.
- Британська королева Єлизавета II виставила фото внука, принца Гаррі, та його дружини Меган Маркл в кабінеті, де проводить офіційні зустрічі.