Королева Великобританії Єлизавета II перетворить свою заміську резиденцію, Сандрингемський палац в Норфолку, в автокінотеатр.

Про це повідомляє People.

Сандрингемський палац знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лондона, в цьому палаці королівська сім’я зазвичай проводить різдвяні свята.

Зазначається, що вихідні в кінотеатрі під відкритим небом – ідеальне проведення часу далеко від суспільства, а також шанс побачити, де королева проводить відпустку щозими.

За даними видання Insider, автокінотеатр запрацює в кінці вересня. Серед заявлених фільмів, які будуть показувати – “1917”, “Рокетмен”, “Зірка народилася”, мультфільми “Моана”, “Історія іграшок” та інші картини. Квитки зараз продаються за ціною близько 40 доларів за машину.

Крім того, цієї осені в Сандрінгемі пройдуть і інші захоплюючі заходи, в тому числі зустріч з головним садівником і збір яблук.