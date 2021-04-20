Covid-19 Україна

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Королева Єлизавета не святкуватиме своє 95-річчя, як зазвичай

У середу, 21 квітня, королеві Великобританії Єлизаветі II виповниться 95 років. У зв'язку зі смертю її чоловіка - принца Філіпа ця подія пройде стримано.

Вівторок, 20 квітня 2021, 13:50

Про це повідомляє журнал People.

Знаменний день народження монарха буде відзначатися не так, як зазвичай. Згідно з традиціями, королева та інші члени сім’ї в свої дні народження діляться з публікою новими знімками, але в цьому році фото не буде опубліковане.

Це буде перший день народження королеви Єлизавети після смерті її чоловіка, похованого в суботу в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Він помер 9 квітня у віці 99 років, всього за два місяці до свого 100-річчя.

Є також припущення, що принц Гаррі, який повернувся до Великобританії з Каліфорнії вперше більш ніж за рік, щоб бути присутнім на похоронах свого діда, продовжить свою поїздку до дня народження королеви.

Крім того, публічні святкування дня народження королеви Єлизавети в цьому році також будуть іншими через пандемію COVID-19. Торжество, що проводиться щорічно в червні, головною подією якого є королівська сім’я, яка збирається на балконі Букінгемського палацу, – скасовується другий рік поспіль.

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Теги: День Народження, Королева Єлизавета, принц Філіп

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