Про це повідомляє The Guardian.

68-річний колишній кіномагнат був удостоєний почесного звання за внесок в британську кіноіндустрію в 2004 році. Але зараз він відбуває 23-річний тюремний термін в Нью-Йорку після того, як в лютому був засуджений за зґвалтування.

“Королева розпорядилася, щоб нагородження Харві Вайнштейна почесним командором ордена Британської імперії від 29 січня 2004 року було скасована та анульовано, а його ім’я було викреслено з Реєстру зазначеного ордена”, – йдеться в урядовому бюлетені TheGazette.

Нагадаємо, 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку відпустив Вайнштейна під заставу в $1 млн.

За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в згвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.