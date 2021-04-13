Про це повідомляє видання People, посилаючись на інсайдера.

Минулого тижня стало відомо про те, що Меган Маркл не прилетить на похорон принца, однак причину не повідомляли.

Після скандального інтерв’ю багатьом стало цікаво – якою ж була реакція королеви Єлизавети на таке рішення невістки. Однак, все виявилося просто. За словами інсайдера, королева не засуджує Маркл, оскільки розуміє, що відмова прилетіти, найімовірніше, пов’язана з вагітністю Меган.

Інсайдер стверджує, що Меган перед похороном зв’язалася з королевою та висловила їй свої співчуття.

“Меган висловила королеві співчуття… Королева ж розуміє, чому невістка не може подорожувати в цей час”, – розповів інсайдер.

Однак друзі Маркл стверджують, що її відмова прилетіти на похорон – не що інше, як відсутність бажання бути в центрі уваги. За їх словами, прийняти таке рішення було непросто, оскільки Меган просто обожнювала покійного і між ними були хороші стосунки. Окрім цього, інсайдер стверджує, що Меган, яка раніше звинувачувала королівську родину в расизмі, тепер готова все простити, забути й налагодити стосунки.

Друга причина – заборона сімейного лікаря Маркл летіти до Британії. Наразі герцогиня на шостому місяці вагітності.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.