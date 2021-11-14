Королева Великобританії Єлизавета II не зможе взяти участь у традиційній церемонії, яка проводиться у Поминальну неділю біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні, через травму спини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У Букінгемському палаці заявили, що королева засмучена через те, що пропустить цю подію.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета має “твердий намір” відвідати цей захід після того, як за станом здоров’я певний час не виконувала своїх королівських обов’язків.

Проте у неділю вранці вона “з великим почуттям жалю” прийняла рішення пропустити подію.

Як і в попередні роки вінок від її імені поклав принц Уельський Чарльз.

Герцогиня Корнуольська Камілла, герцог і герцогиня Кембридзькі принц Вільям й Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини, були присутні на заході, як і планувалося.

За даними джерел, розтягнення спини королеви не пов’язане з нещодавньою порадою її лікаря відпочивати.

Нагадаємо, 15 жовтня Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.

22 жовтня стало відомо, що вона пройшла попередні медичні огляди в лікарні після скасування візиту до Північної Ірландії.

26 жовтня вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але вже 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який проходив у Глазго, через рекомендації лікарів.

Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, нещодавно вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.

Новини про скасування її візиту до Глазго спричинили побоювання щодо її здоров’я.

30 жовтня стало відомо, що лікарі рекомендували Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні — в цей час вона не здійснювала жодних офіційних візитів.