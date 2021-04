Про це пише журнал People.

У середу королева відвідала Меморіал BBC Співдружності в Ранніміді, що в графстві Суррей, аби відзначити 100-річчя Королівських ВПС Австралії.

Для виходу Єлизавета, яка 21 квітня відзначатиме своє 95-річчя, одягла весняне світло-зелене пальто і відповідний у тон крислатий капелюх, прикрашений жовтими квітами. Вона доповнила свій образ брошкою австралійського плетіння, що символізує національну квітку Австралії, і, звісно ж, своїми фірмовими рукавичками та сумочкою Launer.

Хоча на королеві не було захисної маски, церемонія проходила з дотриманням соціального дистанціювання.

Після покладання вінка від імені королеви, Єлизавета оглянула меморіал з іменами загиблих на війні австралійців і полеглих льотчиків, а також жінок. Вона також зустрілася з особовим складом Королівських ВПС Австралії й підписала пам’ятний документ.

During today’s service, prayers were said for @AusAirForce servicemen and women who have lost their lives in service of their country, and a wreath was laid on Her Majesty’s behalf bearing a note reading, ‘IN MEMORY OF THE GLORIOUS DEAD, ELIZABETH R.’ pic.twitter.com/ljVstNLGRW — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2021

The Queen opened the @CWGC memorial at Runnymeade in her coronation year, 1953.

It remembers 20,000 Commonwealth airmen and women who died in operations in Europe but have no known grave. pic.twitter.com/SVgLmA2bi6 — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2021

📷 The Queen opening the @CWGC memorial at Runnymeade in Surrey in October 1953.

And the Queen today, March 2021. pic.twitter.com/3uujtiVwjc — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2021

Королева Єлизавета не з’являлася на публіці з грудня. Однак вона продовжувала працювати за допомогою відеодзвінків і віддалених зустрічей.