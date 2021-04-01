Про це пише журнал People.

У середу королева відвідала Меморіал BBC Співдружності в Ранніміді, що в графстві Суррей, аби відзначити 100-річчя Королівських ВПС Австралії.

Для виходу Єлизавета, яка 21 квітня відзначатиме своє 95-річчя, одягла весняне світло-зелене пальто і відповідний у тон крислатий капелюх, прикрашений жовтими квітами. Вона доповнила свій образ брошкою австралійського плетіння, що символізує національну квітку Австралії, і, звісно ж, своїми фірмовими рукавичками та сумочкою Launer.

Хоча на королеві не було захисної маски, церемонія проходила з дотриманням соціального дистанціювання.

Після покладання вінка від імені королеви, Єлизавета оглянула меморіал з іменами загиблих на війні австралійців і полеглих льотчиків, а також жінок. Вона також зустрілася з особовим складом Королівських ВПС Австралії й підписала пам’ятний документ.

Королева Єлизавета не з’являлася на публіці з грудня. Однак вона продовжувала працювати за допомогою відеодзвінків і віддалених зустрічей.