14 листопада принц Чарльз святкує 72-ий день народження. У цей день королева Єлизавета привітала сина зворушливим дитячим фото.

Фото з’явилося на офіційному Instagram-аккаунті королівської сім’ї.

Так, на одній зі світлин маленький принц Чарльз позує на колінах у матері. Проте, королівська сім’я продемонструвала й більш сучасне фото матері та сина, які сидять поруч та посміхаються.

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Іменинник планує провести частину вихідних у Німеччині, де вони із дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою, заручилися.

Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року в Букінгемському палаці. Він є старшим сином королеви Єлизавети та принца Філіпа. Чарльза вважають найстарішим спадкоємцем королівського престолу в історії Великобританії.