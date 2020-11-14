Фото з’явилося на офіційному Instagram-аккаунті королівської сім’ї.
Так, на одній зі світлин маленький принц Чарльз позує на колінах у матері. Проте, королівська сім’я продемонструвала й більш сучасне фото матері та сина, які сидять поруч та посміхаються.
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Іменинник планує провести частину вихідних у Німеччині, де вони із дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою, заручилися.
Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року в Букінгемському палаці. Він є старшим сином королеви Єлизавети та принца Філіпа. Чарльза вважають найстарішим спадкоємцем королівського престолу в історії Великобританії.
- Королева Великобританії Єлизавета II перетворить свою заміську резиденцію, Сандрингемський палац в Норфолку, в автокінотеатр. Сандрингемський палац знаходиться приблизно в 100 милях на північ від Лондона, в цьому палаці королівська сім’я зазвичай проводить різдвяні свята.