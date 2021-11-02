Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

95-річна королева у хустці та сонячних окулярах була одна за кермом свого Jaguar. Вона їхала в машині територією Віндзорського замку.

Ціль її поїздки невідома, але, можливо, вона вивозила на прогулянку своїх коргі, як неодноразово робила раніше.

15 жовтня Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.

22 жовтня стало відомо, що вона пройшла попередні медичні огляди в лікарні після скасування візиту до Північної Ірландії.

Минулого вівторка вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який пройде у Глазго, через рекомендації лікарів.

Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, нещодавно вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.

Новини про скасування її візиту до Глазго спричинили побоювання щодо її здоров’я.

30 жовтня стало відомо, що лікарі рекомендували Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні — в цей час вона не здійснить жодних офіційних візитів.