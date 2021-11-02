Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
95-річна королева у хустці та сонячних окулярах була одна за кермом свого Jaguar. Вона їхала в машині територією Віндзорського замку.
Ціль її поїздки невідома, але, можливо, вона вивозила на прогулянку своїх коргі, як неодноразово робила раніше.
15 жовтня Єлизавета II вперше у свої 95 років постала перед публікою з тростиною.
22 жовтня стало відомо, що вона пройшла попередні медичні огляди в лікарні після скасування візиту до Північної Ірландії.
Минулого вівторка вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який пройде у Глазго, через рекомендації лікарів.
Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, нещодавно вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.
Новини про скасування її візиту до Глазго спричинили побоювання щодо її здоров’я.
30 жовтня стало відомо, що лікарі рекомендували Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні — в цей час вона не здійснить жодних офіційних візитів.
- Того ж дня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з королевою повідомив журналістам, що у неї немає серйозних проблем зі здоров’ям.