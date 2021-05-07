Королівська пошта Британії випустила марки з зображенням музиканта і одного із засновників групи The Beatles Пола Маккартні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що Пол Маккартні має безліч хітів, нагород і навіть лицарське звання. Тепер колишній Beatles може додати персоналізований набір марок до свого довгого списку нагород.

Королівська пошта випустила комплект з 12 марок із зображенням Маккартні і його робіт, зазначивши, що вони віддають данину поваги “одному з найбільш знакових музичних виконавців всіх часів”.

На восьми марках зображені обкладинки альбомів співака і автора пісень, від його дебютного сольного альбому 1970 року “McCartney” до торішнього “McCartney III”. На інших чотирьох в мініатюрі представлені фотографії 18-кратного лауреата премії “Греммі”.

Марки з Маккартні надійдуть у продаж 28 травня за ціною 22,54 долара за повний комплект.