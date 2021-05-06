Про це повідомляють #Букви.
Першою Арчі привітала прабабуся – королева Єлизавета II. Вона опублікувала найперший кадри Гаррі і Меган з сином, зроблений в Віндзорському замку майже відразу після його народження.
“Вітаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзор з другим днем народження”, – йдеться у підписі до фото.
Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈
📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor
— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021
Первістка Меган Маркл і принца Гаррі також привітали принц Уельський, дідусь Арчі – Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська – Камілла. Вони опублікували чорно-білий знімок з Чарльзом, Гаррі та Арчі.
У підписі до фото йдеться: “З днем народження Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки”.
Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂
📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu
— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021
Крім того, Арчі привітали дядько, принц Вільям, і його дружина Кейт Міддлтон, опублікувавши фото з хрестин малюка, які відбулися в липні 2019 року. Вони також побажали племіннику щасливого дня народження.
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Арчі народився 6 травня 2019 року і важив трохи більше 3-х кг. Він сьомий в черзі на престол і не має титулу.
- Принц Гаррі й герцогиня Меган Маркл ухвалили рішення взяти відпустку після народження доньки. Меган має народити влітку.