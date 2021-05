Про це повідомляють #Букви.

Першою Арчі привітала прабабуся – королева Єлизавета II. Вона опублікувала найперший кадри Гаррі і Меган з сином, зроблений в Віндзорському замку майже відразу після його народження.

“Вітаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзор з другим днем народження”, – йдеться у підписі до фото.

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Первістка Меган Маркл і принца Гаррі також привітали принц Уельський, дідусь Арчі – Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська – Камілла. Вони опублікували чорно-білий знімок з Чарльзом, Гаррі та Арчі.

У підписі до фото йдеться: “З днем народження Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки”.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂

📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021