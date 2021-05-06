Сьогодні, 6 травня, синові принца Гаррі та Меган Маркл - Арчі виповнюється два роки. Королівська родина вже принесла свої привітання первістку герцогів Сассекських.

Про це повідомляють #Букви.

Першою Арчі привітала прабабуся – королева Єлизавета II. Вона опублікувала найперший кадри Гаррі і Меган з сином, зроблений в Віндзорському замку майже відразу після його народження.

“Вітаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзор з другим днем народження”, – йдеться у підписі до фото.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Первістка Меган Маркл і принца Гаррі також привітали принц Уельський, дідусь Арчі – Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська – Камілла. Вони опублікували чорно-білий знімок з Чарльзом, Гаррі та Арчі.

У підписі до фото йдеться: “З днем народження Арчі, якому сьогодні виповнюється два роки”.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂 📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021

Крім того, Арчі привітали дядько, принц Вільям, і його дружина Кейт Міддлтон, опублікувавши фото з хрестин малюка, які відбулися в липні 2019 року. Вони також побажали племіннику щасливого дня народження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Арчі народився 6 травня 2019 року і важив трохи більше 3-х кг. Він сьомий в черзі на престол і не має титулу.