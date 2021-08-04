Про це повідомляють #Букви.
Так, у твіттер-акаунті, який представляє королеву Єлизавету і Букінгемський палац, було опубліковано три світлини Меган.
На першій зображений її вихід в Чешир спільно з королевою у 2018 році, на другій — поїздка з чоловіком і сином Арчі по Південній Африці у 2019 році, а на третій зображені Меган і Гаррі на церемонії нагородження Endeavour Awards.
🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX
— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021
Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували свій власний твіт із зображенням герцогині Сассекської під час її туру з Гаррі по Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану у 2018 році.
Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021
Своєю чергою, принц Чарльз і його дружина Камілла обрали портрет Маркл крупним планом, щоб передати свої добрі побажання цього дня.
Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ
— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.