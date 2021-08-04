Про це повідомляють #Букви.

Так, у твіттер-акаунті, який представляє королеву Єлизавету і Букінгемський палац, було опубліковано три світлини Меган.

На першій зображений її вихід в Чешир спільно з королевою у 2018 році, на другій — поїздка з чоловіком і сином Арчі по Південній Африці у 2019 році, а на третій зображені Меган і Гаррі на церемонії нагородження Endeavour Awards.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували свій власний твіт із зображенням герцогині Сассекської під час її туру з Гаррі по Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану у 2018 році.

Своєю чергою, принц Чарльз і його дружина Камілла обрали портрет Маркл крупним планом, щоб передати свої добрі побажання цього дня.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й  отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.

  • Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
  • Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
  • Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
  • 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
  • Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
  • Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.