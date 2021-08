Про це повідомляють #Букви.

Так, у твіттер-акаунті, який представляє королеву Єлизавету і Букінгемський палац, було опубліковано три світлини Меган.

На першій зображений її вихід в Чешир спільно з королевою у 2018 році, на другій — поїздка з чоловіком і сином Арчі по Південній Африці у 2019 році, а на третій зображені Меган і Гаррі на церемонії нагородження Endeavour Awards.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували свій власний твіт із зображенням герцогині Сассекської під час її туру з Гаррі по Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану у 2018 році.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Своєю чергою, принц Чарльз і його дружина Камілла обрали портрет Маркл крупним планом, щоб передати свої добрі побажання цього дня.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.