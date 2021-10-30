Принц Гаррі та Меган Маркл могли відмовитися від королівського титулу для сина Арчі, оскільки переживали через можливе цькування хлопчика в майбутньому.

Про це розповів біограф королівської родини Ендрю Мортон.

Мортон останнім часом робить багато подібних заяв про герцога та герцогиню Сассекських, оскільки скоро буде опубліковано книгу “Меган та викриття монархії: принцеса Голлівуду”.

На його думку, Меган та Гаррі відмовились від титулу для Арчі, бо боялися, що в майбутньому він може постраждати через цькування з боку ровесників.

“Арчі міг би отримати титул й стати графом Дамбартоном. Це почесний титул, але Меган та Гаррі від нього відмовилися, бо вирішили, що через нього в сина будуть проблеми в школі”, – пояснив він.

Герцогу й герцогині не сподобалося саме слово Dumbarton, де dumb перекладається з англійської, як “тупий”. Через це з Арчі могли б почати знущатися однокласники, коли настане час йти до школи.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.