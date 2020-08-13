Про це повідомляє Variety.
У першому і другому сезонах “Корони” молодого Філіпа грав актор Метт Сміт.
Що стосується інших змін в акторському складі, то принцесу Маргарет тепер буде грати Леслі Менвілл, а королеву Єлизавету II – Імельда Стонтон.
Прем’єра п’ятого сезону “Корони” запланована на 2022 рік.
Шостий сезон серіалу буде останнім і розповість про будні королівської сім’ї на початку 2000 років.
“Коли ми почали обговорювати сюжетні лінії для п’ятого сезону, незабаром стало ясно, що для того, щоб віддати належне багатству і складності сюжету, ми повинні повернутися до первинного плану і зробити шість сезонів. Щоб було ясно, шостий сезон не наблизить нас до сьогоднішнього дня – він просто дозволить нам охопити той же період більш детально”, – пояснив Пітер Морган, шоураннер “Корони”.
В кінці 2020 року на екрани вийде четвертий сезон серіалу, зйомки якого закінчилися в березні. Він розповість про епоху Маргарет Тетчер, а також про історію відносин принца Чарльза і принцеси Діани.
Варто зазначити, що в цьому році серіал “Корона” номіновано в 13 категоріях на премію “Еммі”, в тому числі як “Кращий драматичний серіал”, “Краща актриса в драматичному серіалі” (Олівія Колман) і “Кращі костюми в історичному проекті”.
- Відомі номінанти 72-ї щорічної телевізійної премії “Еммі-2020”.