У п'ятому і шостому сезонах серіалу "Корона" роль чоловіка королеви Британії, принца Філіпа, зіграє актор Джонатан Прайс, відомий роллю Його Воробейшества в серіалі "Гра престолів".

Про це повідомляє Variety.

У першому і другому сезонах “Корони” молодого Філіпа грав актор Метт Сміт.

Що стосується інших змін в акторському складі, то принцесу Маргарет тепер буде грати Леслі Менвілл, а королеву Єлизавету II – Імельда Стонтон.

Прем’єра п’ятого сезону “Корони” запланована на 2022 рік.

Шостий сезон серіалу буде останнім і розповість про будні королівської сім’ї на початку 2000 років.

“Коли ми почали обговорювати сюжетні лінії для п’ятого сезону, незабаром стало ясно, що для того, щоб віддати належне багатству і складності сюжету, ми повинні повернутися до первинного плану і зробити шість сезонів. Щоб було ясно, шостий сезон не наблизить нас до сьогоднішнього дня – він просто дозволить нам охопити той же період більш детально”, – пояснив Пітер Морган, шоураннер “Корони”.

В кінці 2020 року на екрани вийде четвертий сезон серіалу, зйомки якого закінчилися в березні. Він розповість про епоху Маргарет Тетчер, а також про історію відносин принца Чарльза і принцеси Діани.

Варто зазначити, що в цьому році серіал “Корона” номіновано в 13 категоріях на премію “Еммі”, в тому числі як “Кращий драматичний серіал”, “Краща актриса в драматичному серіалі” (Олівія Колман) і “Кращі костюми в історичному проекті”.