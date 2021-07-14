Про це повідомляє Just Jared.
Телесеріал “Корона” від Netflix, зокрема, сезон, присвячений раннім рокам катастрофічного шлюбу принца Чарльза і принцеси Діани, отримав 24 номінації.
Шоу “Мандалорець” для стрімінгового сервісу “Disney +”, в якому фігурує всіма улюблений персонаж Малюк Йода, також номінований у 24 категоріях.
Серед фаворитів також опинилися “ВандаВіжен” (23 номінації), “Розповідь служниці” (21) і “Тед Лассо” (20).
Крім того, шоу від HBO/HBO Max лідирує в номінаціях по платформах, а Netflix посідає друге місце за кількістю номінацій.
Список номінантів на “Еммі-2021”:
Найкращий драматичний серіал
- Хлопаки
- Бріджертони
- Корона
- Розповідь служниці
- Країна Лавкрафта
- Мандалорець
- Поза
- Це — ми
Найкращий комедійний серіал
- Темніють
- Кобра Кай
- Емілі в Парижі
- Хитрощі
- Бортпровідниця
- Метод Комінськи
- Пен 15
- Тед Лассо
Найкращий актор драматичного серіалу
- Стерлінг Браун (Це — ми)
- Джонатан Меджорс (Країна Лавкрафта)
- Джош О’Коннор (Корона)
- Реге-Жан Пейдж (Бріджертони)
- Біллі Портер (Поза)
- Меттью Різ (Перрі Мейсон)
Найкраща акторка драматичного серіалу
- Узо Адуба (Пацієнти)
- Олівія Колман (Корона)
- Емма Коррін (Корона)
- Елізабет Мосс (Розповідь служниці)
- ЕмДжей Родрігес (Поза)
- Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)
Найкращий актор комедійного серіалу
- Ентоні Андерсон (Темніють)
- Майкл Дуглас (Метод Комінськи)
- Вільям Мейсі (Безсоромні)
- Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
- Кенан Томпсон (Кенан)
Найкраща акторка комедійного серіалу
- Ейді Брайант (Вискочка)
- Кейлі Куоко (Бортпровідниця)
- Еллісон Дженні (Матуся)
- Трейсі Елліс Росс (Темніють)
- Джин Смарт (Хитрощі)
Найкращий мінісеріал
- Я можу знищити тебе
- Мейр з Істтауна
- Ферзевий гамбіт
- Підземна залізниця
- ВандаВіжн
Крім того, у номінації Найкращий спецвипуск для телебачення (Outstanding Variety Special) потрапив спецвипуск “Друзі. Возз’єднання”. Також на Еммі номінували скандальне інтерв’ю герцога і герцогині Сассекських Меган Маркл і Принца Гаррі Опрі Вінфрі.
Вручення премії, яке відбудеться 19 вересня, пройде цьогоріч наживо в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Однак через пандемію буде “обмежена аудиторія номінантів і їх гостей”.
- Раніше організатори престижної премії “Еммі”, яку називають телевізійним “Оскаром”, оголосили про зміни у номінаціях.