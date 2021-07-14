Про це повідомляє Just Jared.

Телесеріал “Корона” від Netflix, зокрема, сезон, присвячений раннім рокам катастрофічного шлюбу принца Чарльза і принцеси Діани, отримав 24 номінації.

Шоу “Мандалорець” для стрімінгового сервісу “Disney +”, в якому фігурує всіма улюблений персонаж Малюк Йода, також номінований у 24 категоріях.

Серед фаворитів також опинилися “ВандаВіжен” (23 номінації), “Розповідь служниці” (21) і “Тед Лассо” (20).

Крім того, шоу від HBO/HBO Max лідирує в номінаціях по платформах, а Netflix посідає друге місце за кількістю номінацій.

Список номінантів на “Еммі-2021”:

Найкращий драматичний серіал

Хлопаки

Бріджертони

Корона

Розповідь служниці

Країна Лавкрафта

Мандалорець

Поза

Це — ми

Найкращий комедійний серіал

Темніють

Кобра Кай

Емілі в Парижі

Хитрощі

Бортпровідниця

Метод Комінськи

Пен 15

Тед Лассо

Найкращий актор драматичного серіалу

Стерлінг Браун (Це — ми)

Джонатан Меджорс (Країна Лавкрафта)

Джош О’Коннор (Корона)

Реге-Жан Пейдж (Бріджертони)

Біллі Портер (Поза)

Меттью Різ (Перрі Мейсон)

Найкраща акторка драматичного серіалу

Узо Адуба (Пацієнти)

Олівія Колман (Корона)

Емма Коррін (Корона)

Елізабет Мосс (Розповідь служниці)

ЕмДжей Родрігес (Поза)

Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)

Найкращий актор комедійного серіалу

Ентоні Андерсон (Темніють)

Майкл Дуглас (Метод Комінськи)

Вільям Мейсі (Безсоромні)

Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)

Кенан Томпсон (Кенан)

Найкраща акторка комедійного серіалу

Ейді Брайант (Вискочка)

Кейлі Куоко (Бортпровідниця)

Еллісон Дженні (Матуся)

Трейсі Елліс Росс (Темніють)

Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий мінісеріал

Я можу знищити тебе

Мейр з Істтауна

Ферзевий гамбіт

Підземна залізниця

ВандаВіжн

Крім того, у номінації Найкращий спецвипуск для телебачення (Outstanding Variety Special) потрапив спецвипуск “Друзі. Возз’єднання”. Також на Еммі номінували скандальне інтерв’ю герцога і герцогині Сассекських Меган Маркл і Принца Гаррі Опрі Вінфрі.

Вручення премії, яке відбудеться 19 вересня, пройде цьогоріч наживо в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Однак через пандемію буде “обмежена аудиторія номінантів і їх гостей”.