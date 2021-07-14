Про це повідомляє Just Jared.

Телесеріал “Корона” від Netflix, зокрема, сезон, присвячений раннім рокам катастрофічного шлюбу принца Чарльза і принцеси Діани, отримав 24 номінації.

Шоу “Мандалорець” для стрімінгового сервісу “Disney +”, в якому фігурує всіма улюблений персонаж Малюк Йода, також номінований у 24 категоріях.

Серед фаворитів також опинилися “ВандаВіжен” (23 номінації), “Розповідь служниці” (21) і “Тед Лассо” (20).

Крім того, шоу від HBO/HBO Max лідирує в номінаціях по платформах, а Netflix посідає друге місце за кількістю номінацій.

Список номінантів на “Еммі-2021”:

Найкращий драматичний серіал

  • Хлопаки
  • Бріджертони
  • Корона
  • Розповідь служниці
  • Країна Лавкрафта
  • Мандалорець
  • Поза
  • Це — ми

Найкращий комедійний серіал

  • Темніють
  • Кобра Кай
  • Емілі в Парижі
  • Хитрощі
  • Бортпровідниця
  • Метод Комінськи
  • Пен 15
  • Тед Лассо

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Стерлінг Браун (Це — ми)
  • Джонатан Меджорс (Країна Лавкрафта)
  • Джош О’Коннор (Корона)
  • Реге-Жан Пейдж (Бріджертони)
  • Біллі Портер (Поза)
  • Меттью Різ (Перрі Мейсон)

Найкраща акторка драматичного серіалу

  • Узо Адуба (Пацієнти)
  • Олівія Колман (Корона)
  • Емма Коррін (Корона)
  • Елізабет Мосс (Розповідь служниці)
  • ЕмДжей Родрігес (Поза)
  • Джерні Смоллетт (Країна Лавкрафта)

Найкращий актор комедійного серіалу

  • Ентоні Андерсон (Темніють)
  • Майкл Дуглас (Метод Комінськи)
  • Вільям Мейсі (Безсоромні)
  • Джейсон Судейкіс (Тед Лассо)
  • Кенан Томпсон (Кенан)

Найкраща акторка комедійного серіалу

  • Ейді Брайант (Вискочка)
  • Кейлі Куоко (Бортпровідниця)
  • Еллісон Дженні (Матуся)
  • Трейсі Елліс Росс (Темніють)
  • Джин Смарт (Хитрощі)

Найкращий мінісеріал

  • Я можу знищити тебе
  • Мейр з Істтауна
  • Ферзевий гамбіт
  • Підземна залізниця
  • ВандаВіжн

Крім того, у номінації Найкращий спецвипуск для телебачення (Outstanding Variety Special) потрапив спецвипуск “Друзі. Возз’єднання”. Також на Еммі номінували скандальне інтерв’ю герцога і герцогині Сассекських Меган Маркл і Принца Гаррі Опрі Вінфрі.

Вручення премії, яке відбудеться 19 вересня, пройде цьогоріч наживо в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі. Однак через пандемію буде “обмежена аудиторія номінантів і їх гостей”.